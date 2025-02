„Ich möchte diese Rennen einfach genießen“

Silber und Bronze 2022 in Kanada, Gold 2024 in Frankreich. Die Vorarlbergerin Victoria Olivier hat bereits einen kompletten Medaillensatz bei Juniorenweltmeisterschaften holen können. Trotzdem will die 20-Jährige mehr und auch ab Dienstag bei den Titelkämpfen in Tarvis auftrumpfen. Druck macht sich die Head-Pilotin aber keinen.