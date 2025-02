Ohne Druck soll es auch mit den Medaillen klappen

Moritz Zudrells Stern ging in der vorigen Saison rasend schnell auf. Erst das Weltcup-Debüt beim Slalom-Klassiker in Wengen, kurz danach zwei Medaillen bei der Junioren-WM. In diesem Winter ist es ruhiger geworden um den jungen Vorarlberger – die „Krone“ hat sich mit dem 19-Jährigen unterhalten.