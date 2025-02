Heimischer Fenster-Riese weiter auf Shoppingtour

„Ideen und Ansätze gibt’s immer, aber in diesem Umfeld sind die Pläne aktuell etwas schaumgebremst“ – das antwortete Christian Klinger, als er im Mai des Vorjahres zu möglichen Expansionsschritten der IFN-Gruppe gefragt wurde. Das Umfeld ist in Europa zwar seither nicht einfacher geworden, trotzdem ging das von Traun aus agierende Netzwerk wieder auf Shoppingtour – diesmal in Litauen.