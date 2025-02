Millionen-Rückzahlung: Voest übt sich in Geduld

Steuern in Höhe von 17 Millionen Euro will man zurück

In puncto zu viel bezahlter Steuern muss man sich in Geduld üben. Beim Finanzamt will sich die voestalpine ja 17 Millionen Euro zurückholen, die korrigierten und geprüften Steuererklärungen wurden eingereicht. „Die Behörden müssen das jetzt aufarbeiten und prüfen. Das löst sich nicht über Nacht, wird sicher noch einige Monate dauern“, sagt Finanzvorstand Gerald Mayer. Nachsatz: „Wir sind nach wie vor unverändert davon überzeugt, dass wir das zurückkriegen.“