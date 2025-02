Pierer Industrie nimmt Hürde im Kampf um Zukunft

Nach 58 Minuten war klar: Die am 27. Dezember eingebrachten Vorschläge des Unternehmens, das der Kopf der KTM-Gruppe ist und unter anderem auch 80 Prozent an der Pankl AG und 100 Prozent an Elektronik-Spezialist Abatec in Regau hält, erhalten grünes Licht. Was man den Gläubigern, die Schuldscheindarlehen und Anleihen im Gesamtwert von 247,5 Millionen Euro halten, angeboten hat? Die Zinsen werden vereinbarungsgemäß bedient, auch die Finanzierungen werden vollständig getilgt, allerdings nicht zu den ursprünglich fixierten Zeitpunkten, sondern per 31. Dezember 2026 und 31. Dezember 2027.