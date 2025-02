Pierer und Mateschitz stocken Firmenanteile auf

Abstimmung über Sanierungsplan bei KTM am 25. Februar

Interessantes Detail: Falls bis 19. Mai nicht alle behördlichen Genehmigungen erfüllt sind, würde das Angebot des Investors unwirksam werden. Aktuell hat Stefan Pierer sowieso wohl andere Deadlines genauer im Blick: Am Donnerstag, 20. Februar, wird am Landesgericht Wels über den Restrukturierungsplan der Pierer Industrie AG abgestimmt. Am Dienstag, 25. Februar, steht das Schicksal von KTM am Spiel: Am Landesgericht in Ried im Innkreis kommt der Sanierungsplan zur Abstimmung. Der Motorradhersteller bietet den Gläubigern eine 30-Prozent-Quote, die im Juni fließen soll.