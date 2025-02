Was macht guten Schlaf bei Kindern aus?

Hormon steuert den Tag-Nacht-Rhythmus

„Wir können also den Schlummer unserer Kinder durch ein gesundes Umfeld bzw. einen entsprechenden Rhythmus gestalten, und das innere Melatonin, ein schlafförderndes Hormon, ist ein wichtiges Tool dafür“, betont Dr. Rath-Wacenovsky. „Es spielt eine wesentliche Rolle in der Steuerung des Schlaf-Wach-Rhythmus und ist als Nahrungsergänzungsmittel für Schlafprobleme in zahlreichen Formen erhältlich. Sein Einsatz in der Pädiatrie ist jedoch nicht ganz unbedenklich und gehört unbedingt in ärztliche Hände!