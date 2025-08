Ausverkauft! „Natürlich ist der Pöltl-Bonus dabei“

Mit einem Punkt ging der Auftakt in Holland verloren. Der Euphorie um Österreichs Basketball-Herren hat das aber nicht geschadet: Das heutige erste Heimspiel in dieser Phase der WM-Quali in Schwechat (19.20 Uhr) gegen Bulgarien ist quasi ausverkauft, das zweite gegen Holland am 13. August ebenso. Wo früher leere Ränge waren, ist nun ein G’riss um die Plätze. Ob das bloß an NBA-Star Jakob Pöltl liegt? Nicht nur, ist der Verband-Boss überzeugt.