US-Einreise: Bald bis zu 15.000 Dollar fällig?

Betroffen sind Staatsbürger aus Ländern, deren Bürger in der Vergangenheit häufig die zulässige Aufenthaltsdauer in den USA überschritten haben, heißt es. In einem Bericht des Heimatschutzministeriums von 2023 wurden als solche etwa der Tschad, Eritrea, Myanmar, der Jemen und Haiti aufgeführt.