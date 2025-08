Einstiger Kultkicker bangt um seine Tochter (14)

„Leider sind die Prognosen nicht ganz so rosig, wie wir es uns erwünscht und erhofft haben. Die zweite Chemo, die sie vor einigen Wochen bei Delani versucht haben, ist leider auch nicht angeschlagen. Das heißt, dass sie jetzt auf eine Immuntherapie umswitchen, weil die Chemotherapien einfach nicht anschlagen“, erzählt Mutter Dana Diekmeier in einer Video-Botschaft via Instagram.