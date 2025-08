Ende oder Wende? Venier verkündet Entscheidung

Körperliche Beschwerden

Was sie nun tut, die dreifache Weltcupsiegerin lud für Donnerstag (13 Uhr) zu einer Pressekonferenz in ihrer Heimat Oberperfuss. Ein Indiz dafür, dass „Stephie“ den Hut draufhaut? Fakt ist: Es wäre nach den vergangenen Monaten keine große Überraschung. Denn zum einen klagte die 31-Jährige schon zu Beginn des vergangenen Winters über Knieprobleme, die Ärzte rieten ihr zu einer Operation – sie entschied sich dagegen, biss durch. Und wurde in Saalbach belohnt. Zum Saisonende wurden die Schmerzen aber wieder schlimmer, Venier ließ das Weltcupfinale in Sun Valley aus: „Ich muss auf meinen Körper hören.“