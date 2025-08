Junger Wiener teilte IS-Propaganda und Nazi-Bilder

Er war leichtsinnig und wollte doch nur dazu gehören – das liefert ein 19-Jähriger als Erklärung, warum er nicht nur IS-Propaganda teilte, sondern auch zahlreiche Hitler-Bilder verschickte. Vor Gericht erklärt der Grundwehrdiener nun, dass er mit dem Islam gar nichts am Hut hätte, schließlich gehe er an Weihnachten in die Kirche. Die Wiederbetätigung hätte der Wiener vielmehr als Spaß gesehen.