Sadomaso-Diplomat: FPÖ ortet eine „Staatsaffäre“

„Tiefer Staat der ÖVP“

Überhaupt ortete Hafenecker einmal mehr einen „tiefen Staat“ der ÖVP. Diese habe ihre Netzwerke in den verschiedenen Ministerien. „Die ÖVP ist viel zu lange in einer wesentlichen Verantwortung in dieser Republik, wenn jemand so lange regiert, sind es genau diese Netzwerke und Seilschaften, die jede Ethik und Moral vermissen lassen“, so Hafenecker. Dies sei kein Einzelfall, sondern ein System, das sich die ÖVP zusammengezimmert habe.