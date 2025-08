Militärchef gegen Netanyahus „gefährliche“ Pläne

„Die Würfel sind gefallen – wir beabsichtigen, den Gazastreifen vollständig zu besetzen.“ Mit diesen Worten wurde am Montag ein israelisches Kabinettsmitglied in den Medien zitiert. Demnach will Premier Benjamin Netanyahu die verbliebenen Hamas-Geiseln nun mit militärischen Mitteln befreien. Demnächst soll das Sicherheitskabinett tagen, wo sich Netanyahu offenbar Rückendeckung der Militärführung holen möchte. Doch genau das könnte zum Problem werden. Es gibt massiven Widerstand in der Armee.