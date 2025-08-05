Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Selfie in Vicenza

Absturz in Theater: Unfallursache ermittelt

Österreich
05.08.2025 14:14

Zwei österreichische Touristen – Vater (55) und Sohn (14) – sind am Samstagnachmittag im Teatro Olimpico im italienischen Vicenza abgestürzt, als sie versuchten, an der Balaustra ein Selfie zu machen. Eine Videoaufnahme aus einer Überwachungskamera wurde ausgewertet, um die Unfallursache zu ermitteln.

0 Kommentare

Örtliche Behörden haben unmittelbar nach dem Unfall eine technische Untersuchung eingeleitet, um Beschaffenheit und eventuelle restaurierungsbedürftige Mängel der eingerüsteten Balustrade zu überprüfen.

Zeugenaussagen und weitere Videoaufnahmen wurden ebenso ausgewertet, so die italienische Regionalzeitung „Il Giornale Di Vicenza“. Infrage für den Unfall kommen folgende Gründe: Materialermüdung, Baumängel oder die „unsachgemäße Nutzung“ des Geländers.

Das Teatro Olimpico in Vicenza
Das Teatro Olimpico in Vicenza(Bild: Leonid Andronov - stock.adobe.com)

Sturz in Orchestergraben
Vater und Sohn sollen sich an der Balustrade angelehnt haben. Daraufhin brach diese vermutlich unter dem Gewicht der beiden oder dem Druck nach vorn weg. Die beiden Österreicher stürzten rund zweieinhalb Meter tief in die darunter liegenden Orchestergraben.

Lesen Sie auch:
Ein 55-Jähriger wollte mit seinem Sohn ein Selfie machen – die beiden stürzten etwa zweieinhalb ...
Geländer gab nach
Österreicher in Theater bei Selfie abgestürzt
03.08.2025

Schädel- und Wirbelsäulentrauma
Der 55-jährige Mann erlitt ein Schädel- und Wirbelsäulentrauma, der 14-Jährige kam mit Prellungen am linken Ellbogen und Handgelenk davon und wurde abends bereits wieder aus dem Krankenhaus entlassen. 

Vorfall während Führung
Ereignet hatte sich der Unfall am Samstagnachmittag während der letzten Führung im berühmten Theater.

Porträt von Mara Tremschnig
Mara Tremschnig
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
AbsturzVideoaufnahmeUnfallVater
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Ex-Justizminister Wolfgang Brandstetter freut sich über den Freispruch.
Kein Vorsatz
Falschaussage: Freispruch für Ex-Justizminister
US-Präsident Donald Trump begründet seine radikale Zollpolitik mit angeblichen Handelsdefiziten, ...
Zölle gegen EU aktiv
Trump: „Es werden Milliarden Dollar fließen“
Begleitet wurde der US-Staatschef von Secret-Service-Agenten und dem Architekten James McCrery.
Journalisten erstaunt
Was macht Trump da am Dach des Weißen Hauses?
Während das US-Ultimatum an Wladimir Putin langsam ausläuft, sieht es derzeit nicht nach einem ...
Weit abseits der Front
Tote bei russischem Angriff auf Ferienlager
Wladimir Putin will offenbar keinen Deal, sondern einen Sieg in der Ukraine.
„Von Sieg überzeugt“
Insider: Putin wird Trumps Ultimatum ignorieren
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Vorarlberg
Polizei-Spitzensportplatz weg, Karriere vorbei
168.736 mal gelesen
Am 26. Februar entschieden die ÖSV-Adler Stefan Kraft, Jan Hörl, Uli Wohlgenannt und Clemens ...
Innenpolitik
„Europäer glauben immer noch, es sei möglich …“
116.414 mal gelesen
Angriffiges Interview: Sebastian Kurz
Formel 1
„Unnötig!“ Auch Wurz und ORF-Mann schütteln Kopf
115.049 mal gelesen
Alexander Wurz (li.) und Ernst Hausleitner
Innenpolitik
„Europäer glauben immer noch, es sei möglich …“
1462 mal kommentiert
Angriffiges Interview: Sebastian Kurz
Wirtschaft
Eingriff ist „unmöglich“: SPÖ erzürnt den Handel
1196 mal kommentiert
Die hohen Lebensmittelpreise sollen durch staatliche Eingriffe eingedämmt werden. Auf welche ...
Außenpolitik
Tote bei russischem Angriff auf Ferienlager
906 mal kommentiert
Während das US-Ultimatum an Wladimir Putin langsam ausläuft, sieht es derzeit nicht nach einem ...
Mehr Österreich
Gefährliche Szenen
Dealer auf E-Scooter: Chaotische Flucht in Wien
Nicht die erste Tat
Straßenräuber in Wien gefasst: Goldkette gestohlen
Wirbel am Lünersee
Urlauberfamilie ging auf Fischereikontrolleure los
Mauerteile auf Gleise
Auto rammt Brücke über Wiener Schnellbahn
Dachstuhlbrand
84-Jähriger ließ in Flammenhölle sein Leben
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf