Absturz in Theater: Unfallursache ermittelt

Zwei österreichische Touristen – Vater (55) und Sohn (14) – sind am Samstagnachmittag im Teatro Olimpico im italienischen Vicenza abgestürzt, als sie versuchten, an der Balaustra ein Selfie zu machen. Eine Videoaufnahme aus einer Überwachungskamera wurde ausgewertet, um die Unfallursache zu ermitteln.
Örtliche Behörden haben unmittelbar nach dem Unfall eine technische Untersuchung eingeleitet, um Beschaffenheit und eventuelle restaurierungsbedürftige Mängel der eingerüsteten Balustrade zu überprüfen.
Zeugenaussagen und weitere Videoaufnahmen wurden ebenso ausgewertet, so die italienische Regionalzeitung „Il Giornale Di Vicenza“. Infrage für den Unfall kommen folgende Gründe: Materialermüdung, Baumängel oder die „unsachgemäße Nutzung“ des Geländers.
Sturz in Orchestergraben
Vater und Sohn sollen sich an der Balustrade angelehnt haben. Daraufhin brach diese vermutlich unter dem Gewicht der beiden oder dem Druck nach vorn weg. Die beiden Österreicher stürzten rund zweieinhalb Meter tief in die darunter liegenden Orchestergraben.
Schädel- und Wirbelsäulentrauma
Der 55-jährige Mann erlitt ein Schädel- und Wirbelsäulentrauma, der 14-Jährige kam mit Prellungen am linken Ellbogen und Handgelenk davon und wurde abends bereits wieder aus dem Krankenhaus entlassen.
Vorfall während Führung
Ereignet hatte sich der Unfall am Samstagnachmittag während der letzten Führung im berühmten Theater.
