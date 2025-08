Ortstaferl-Diebe zeigten spät, aber doch Reue

Da hat wohl jemand kalte Füße bekommen! Nach dem Dorffest in Waldzell (26. und 27. Juli) war die Aufregung groß: Das Ortsschild in der Schildorner Straße war in der Nacht von Sonntag auf Montag verschwunden. Die Diebe hatten es fachgerecht mit einem Werkzeug abmontiert und im Schutz der Nacht das Weite gesucht.

Bei Rückgabe keine Anzeige

Nach einem Bericht in der „Krone“, in dem die Gemeinde ankündigte, bei einer Rückgabe innerhalb einer Woche von einer Anzeige abzusehen, dürfte der „Fahndungsdruck“ zu groß geworden sein. Denn am Samstag wurde das Taferl nur wenige Meter neben dem Tatort in einer Wiese gefunden.