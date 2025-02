Widerstand gegen US-Einwanderungspolitik regt sich

Trump hat diese Einschränkung gestrichen. In drei separaten Klagen fechten nun mehrere Religionsgemeinschaften die neue Politik an. Darunter sind unter anderem die Mennoniten, jüdische Reformgemeinden und die Anglikanerinnen sowie Anglikaner. Sie sehen in der Anordnung einen Verstoß gegen geltendes Recht und gegen ihre Möglichkeit, ihren religiösen Auftrag zu erfüllen.