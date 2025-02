Angst vor Abschiebungen: Migranten verstecken sich

Für Festnahme reicht Verdacht

„Ich gehe seltener auf die Straße, bin sehr aufmerksam, gehe schnell zu meinem Ziel oder zum Auto“, sagte Doris Aguirre zu ntv. Sie sei unter anderem wegen fehlender gesundheitlicher Versorgung in ihrem Herkunftsland und Armut in die USA gekommen. Sie habe in einer Fabrik gearbeitet und bei anderen Menschen geputzt.