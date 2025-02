Chicago stemmt sich gegen Trumps Abschiebepolitik

Das US-Justizministerium wirft Chicago vor, das Durchsetzen von Bundesrecht zu verhindern. Auch Illinois und New York gerieten ins Visier. Trump fährt einen harten Kurs: Der Republikaner stempelt Migrantinnen und Migranten aus ärmeren Ländern pauschal als Kriminelle ab. Er wies ICE an, Razzien auch in Schulen, Krankenhäusern und Kirchen durchzuführen. Geschätzt ungefähr elf Millionen Menschen leben in den USA derzeit ohne gültige Papiere. Viele von ihnen sind in der Gastronomie oder in der Landwirtschaft tätig. Frühere US-Regierungen schoben vor allem Straftäterinnen und Straftäter ab.