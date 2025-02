Selenskyj will etwaige Absprachen nicht hinnehmen

Die USA und Russland verhandeln am Dienstag in Saudi-Arabien über den Ukraine-Krieg. Vertreter aus Kiew werden beim Treffen zwischen US-Außenminister Marco Rubio und seinem russischen Amtskollegen Sergej Lawrow aber nicht zugegen sein. Erst tags darauf wird Präsident Wolodymyr Selenskyj, der selbst am Sonntag in die Region geflogen ist, in Riad erwartet. Am Montag stellte Selenskyj allerdings klar, dass seine Regierung Absprachen zwischen Washington und Moskau nicht hinnehmen werde.