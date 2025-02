Selenskyj: „Dann werde ich nicht mehr gebraucht“

Selenskyj äußerte sich grundsätzlich auch zu einem Verzicht auf sein Amt. „Wenn die Ukraine morgen in die EU und in die NATO aufgenommen wird, wenn russische Truppen sich zurückziehen und wir Sicherheitsgarantien haben, werde ich nicht mehr gebraucht“, so Selenskyj. „Ich denke, dann habe ich alles erreicht. Aber solange wir das nicht haben, werde ich mein Land verteidigen.“