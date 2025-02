Europas Regierungschefs beraten sich wegen Trump

Kurz vor der europäischen Ukraine-Konferenz in Paris bot der britische Premierminister Keir Starmer an, nach einem Friedensschluss Soldaten in die Ukraine zu schicken. Auch Schweden würde einen Beitrag zu einer Friedensmission in der Ukraine in Erwägung ziehen, sagte Ministerpräsident Ulf Kristersson am Montag. Er fügte aber hinzu, dass die Verhandlungen vor einer solchen Entscheidung noch weitergehen müssten.