Warum E-Autos das Feinstaubproblem verschärfen

Saubere Luft zu atmen – dieses Privileg ist nur noch wenigen Menschen vorbehalten. Laut WHO leben 91 Prozent der Weltbevölkerung an Orten, an denen die Luftqualität die empfohlenen Grenzwerte überschreitet – was schwerwiegende Folgen hat. Allein in Thailand mussten sich im Vorjahr mindestens zwei Millionen Menschen wegen der starken Luftverschmutzung in medizinische Behandlung begeben.