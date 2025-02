Grinse-Attentäter stach gezielt in Herz und Hals

Fasching auf der Kippe

Am Montag soll außerdem die Entscheidung fallen, wie in Villach mit den anstehenden Faschingsveranstaltungen umgegangen werden soll. Am Samstag sollte die Fernsehaufzeichnung der Sitzung der Villacher Faschingsgilde stattfinden, am 1. März ist der größte Faschingsumzug Kärntens in der Innenstadt geplant. Die Stadt Villach hat sämtliche Veranstaltungen dieser Woche bereits abgesagt. Es gibt die Bitte an Vereine und Private ebenfalls auf geplante Feierlichkeiten zu verzichten.