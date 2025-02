So bereitete Ahmad G. den Terror in Villach vor

Karner plädiert für „anlasslose Massenüberprüfungen“

Wie man solchen Entwicklungen in Zukunft entgegenwirken kann? „Durch anlasslose Massenüberprüfungen“, wie Innenminister Gerhard Karner am Sonntag in Villach formulierte. Denn Ahmad G., der Ende 2020 nach Österreich gekommen war, ist bisher nicht aufgefallen, hatte einen aufrechten Asylstatus bis 17. Juli 2028. Keine Vorstrafen, nicht auf der Extremisten-Gefährderliste und auch nicht am Radar internationaler Nachrichtendienste.