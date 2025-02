Frau kämpft nach 60 Jahren gegen Zungenbiss-Urteil

In Südkorea soll ein rund 60 Jahre alter Fall wieder aufgerollt werden, in dem eine Frau verurteilt worden ist, weil sie ihrem Mann bei einem Vergewaltigungsversuch einen Teil der Zunge abgebissen hat. Ein Gericht in der Südküstenstadt Busan gab dem Berufungsantrag der heute 78-Jährigen statt, wie es in einer Mitteilung unter der Woche hieß.