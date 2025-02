Papst wegen Bronchitis ins Spital eingeliefert

Mehrere gesundheitliche Probleme

Papst Franziskus hatte in den vergangenen Jahren mehrfach gesundheitliche Probleme. Wegen eines Gewebebruchs musste der Pontifex an der Bauchdecke operiert werden. Wegen Knieschmerzen und Ischiasbeschwerden nutzt er häufig einen Rollstuhl. Heuer verletzte sich der Papst bei einem Sturz in seiner Residenz am Arm und musste eine Schlinge tragen. Trotz seiner Gesundheitsprobleme nimmt der Argentinier aber weiterhin öffentliche Termine wahr.