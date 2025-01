Papst Franziskus stürzt und prellt sich den Arm

Erst Anfang Dezember hatte sich Franziskus bei einem leichten Unfall in seinem Zuhause einen deutlich sichtbaren blauen Fleck am Kinn zugezogen, nachdem er sich am Nachttisch gestoßen hatte. Wegen starker Knieschmerzen und eines Hüftleidens sitzt Franziskus inzwischen bei öffentlichen Auftritten meist im Rollstuhl und steht nur kurz.