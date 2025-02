So machen Cyberkriminelle Jagd auf Jobbewerber

Am Telefon gaben sich Betrüger als Microsoft-Mitarbeiter aus und verschafften sich so Zugang zu Computernetzwerken; gefälschte Internetseiten greifen Bankdaten ab – die Gefahr, Opfer von Kriminellen zu werden, ist groß. Auch bei der Jobsuche könnte man in die Falle tappen, wie eine Firma aus Oberösterreich eindringlich ihre Bewerber warnt.