So reagiert die voestalpine auf Trumps Zoll-Pläne

Verträge werden geprüft, Investitionen in den USA in Umsetzung

Fakt ist: Die voestalpine prüft derzeit die Verträge auf Regelungen, wer für etwaige Zölle aufkommen würde. „Es gibt Verträge, die solche Möglichkeiten vorsehen, dass amerikanische Kunden die Zölle zahlen müssen“, sagt Eibensteiner, der klarstellt, dass lokale Fertigungen das Risiko von Zöllen vermeiden. Investitionsprojekte des Stahlkonzerns in den USA sind in Umsetzung: In Indiana wird ein bestehender Standort, an dem hochtechnologische Spezialrohre und -profile hergestellt werden, erweitert. Auch im Bereich der Lagersysteme stehen die Zeichen auf Ausbau der Produktionskapazitäten – hier allerdings in Louisville im Bundesstaat Kentucky.