Rosenbauer schraubt Umsatz und Gewinn nach oben

Wann ist der Einstieg des neuen Investors um Stefan Pierer, Mark Mateschitz und der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich fix und fließen damit auch die so dringend benötigten Millionen, um das Eigenkapital wieder nach oben zu schrauben? Und welche Rolle wird in Zukunft Pierer, der derzeit noch um die Rettung von Motorradhersteller KTM kämpft, der ja in die Insolvenz geschlittert ist, dann in Zukunft wirklich beim Feuerwehrausstatter spielen? Das sind zwei Fragen, auf die es nach wie vor noch keine konkreten Antworten gibt.