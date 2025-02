Bei wem Reste von kika/Leiner jetzt begehrt sind

Standort in Ansfelden kommt am 19. Februar unter den Hammer

Ob die Mitarbeiter von Lenox-Trading und aurena.at mittlerweile schon einen Überblick über alle zu räumenden Flächen haben und damit wissen, wie viele Stücke unter den Hammer kommen? Lehner nickt: „Wir werden insgesamt bei etwa 30.000 bis 35.000 Positionen landen.“ Am Mittwoch, 19. Februar, kommt übrigens der kika-Standort in Ansfelden unter den Hammer – aufgeteilt auf drei Auktionen mit insgesamt 1336 Positionen. Firmenfahrzeuge sind da ebenso darunter wie Garten- und Wohnzimmermöbel, Drucker und Warenregale.