„Burgund ist das Leben!“

Das Como Le Montrachet, in einem denkmalgeschützten Anwesen aus dem Jahr 1842, in dem die Mailänder Designerin Paola Navone eine einzigartige Symbiose aus Alt und Neu geschaffen hat, ist stolz auf seine Weinkarte – viele Seiten dick, also ein richtiges Buch mit imponierenden 1200 Positionen, die mich schlicht und einfach überfordern, sowohl an der Zahl als auch an den Preisen, die sich beim groben Durchblättern von 23 bis 16.000 Euro bewegen.