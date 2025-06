Italiens Badetourismus rechnet mit Sommerboom

Positiver Trend

Das Wachstum in diesem Jahr bestätigt den positiven Trend des Strandtourismus. So sind in den letzten zehn Jahren die Ankünfte in Badeorten um 23,4 Prozent gestiegen, während die Übernachtungen um 15,9 Prozent zugenommen haben. Diese Zahlen entsprechen dem allgemeinen Trend im gesamten Italien-Tourismus, wo die Ankünfte um 14 Prozent und die Übernachtungen um 16,7 Prozent gestiegen sind. Im Jahr 2024 hatte der italienische Strandtourismus einen Umsatz von 22 Milliarden Euro generiert.