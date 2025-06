Urlaub in Tirol laut Touristikern sehr beliebt

Großer Optimismus auch in St. Anton am Arlberg

Knapp 11.500 Gästebetten stehen Urlaubern in der Region St. Anton am Arlberg zur Verfügung. „Zur Buchungslage fehlen noch aussagekräftige Daten, aber die Stimmungslage unserer Betriebe ist sehr positiv“, meint Gerhard Eichhorn, der stellvertretende Geschäftsführer vom TVB St. Anton. Die meisten Urlauber kommen aus Deutschland, Österreich und den Niederlanden.