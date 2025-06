Prinzessin Kate und Charlotte im süßen Partnerlook

Charles in der Kutsche, William „inkognito“

Wie auch im letzten Jahr nahm König Charles heuer wegen seiner Krebserkrankung nicht zu Pferde, sondern in der Kutsche neben seiner Gattin Camilla sitzend, an der Parade teil. Erste Fotos zeigten den britischen Monarchen in seiner Uniform, während die Königin in diesem Jahr Weiß trägt.