Lufträume gesperrt: Das müssen Flugreisende wissen

El Al mit Appell an Kunden: „Nicht zum Flughafen kommen“

„Wir raten Kunden, deren Flüge für Samstagabend oder Sonntag geplant sind, nicht zum Flughafen zu kommen, sondern auf aktuelle Informationen zu ihrem Flugstatus zu warten. Kunden, die sich derzeit im Ausland aufhalten, empfehlen wir, eine Unterkunft zu organisieren, bis eine Änderung der Sicherheitsrichtlinien erfolgt ist“, hieß es in einer Aussendung von EL AL. Flüge, die sich auf dem Weg nach Israel befanden, wurden umgeleitet, um an verschiedenen EL-AL-Zielen zu landen.