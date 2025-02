„Österreich hat in Krisenzeiten Besseres verdient“

Stabilität wichtig

Für den Landeshauptmann bestätige die verfahrene Situation im Bund auch die politischen Entscheidungen im Land, wo man in Rekordzeit eine Regierung gebildet habe. „Das bringt dem Burgenland jetzt vor allem auch Stabilität und Sicherheit – genau das, was sich die Bevölkerung und die Wirtschaft derzeit am meisten von der Politik erwartet“, so Doskozil.