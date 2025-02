Gusenbauer: Neuer Wirbel um Benkos Millionenmann

Seit dem 23. Jänner sitzt René Benko in der Justizvollzugsanstalt Wien-Josefstadt in U-Haft. Fünf Tage später knöpften sich die Ermittler der Soko Signa den Millionenberater des Finanzjongleurs vor: Alfred Gusenbauer, der Anfang 2009 nahezu fliegend vom Kanzleramt in das Reich des Immobilienspekulanten gewechselt war, musste als Zeuge aussagen. Unter Wahrheitspflicht.