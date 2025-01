Gusenbauer und Co. sollen 1 Milliarde € bezahlen

Millionenberater

Darüber hinaus stellte Gusenbauer der mittlerweile ebenfalls zahlungsunfähigen Signa Holding allein in den Jahren 2020 bis 2023 Honorare über zwölf Millionen Euro in Rechnung. Für Leistungen im Zusammenhang mit den Schutzschirmverfahren rund um die deutsche Handelskette Galeria Karstadt Kaufhof. Was genau Gusenbauer dafür geleistet hat, ist bis heute Gegenstand von Spekulationen.