Diese Stützen werden weiterhin beim VSV bleiben

Jetzt zählt’s! Will der VSV sich noch den fixen Platz in den Play-offs erkämpfen, braucht es in den letzten Partien bei Wien in Laibach und gegen Asiago wohl drei Siege. Die Ausgangslage spricht klar für die Konkurrenz aus Graz (81 Zähler) und Linz (79), das noch eine Partie mehr zu spielen hat als Villach – die Adler halten derzeit bei 77 Punkten. Am Mittwoch-Abend kommt’s ja auch zum direkten Duell der beiden Gejagten.