Was Dornauer nun als „Wilder“ tun kann und darf

Für einen Paukenschlag sorgte in der vergangenen Woche die Tiroler SPÖ. Sie verbannte Georg Dornauer sowohl aus dem Klub als auch aus der Partei – weil er gegen die selbst ausgehandelten Regeln verstoßen habe. „Menschlich mögen wir eine solche Entwicklung bedauern, doch sie ist alternativlos, um unsere gemeinsame Arbeit für Tirol fortsetzen zu können“, betonte Tirols SPÖ-Klubobfrau Elisabeth Fleischanderl.