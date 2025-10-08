Netflix-Star stirbt
Der mysteriöse Todessturz, der China in Atem hält
Der mysteriöse Tod des chinesischen Schauspielstars Yu Menglong (37), der aus einer Wohnung in Peking stürzte, hat einen Sturm von Verschwörungstheorien losgetreten. Die Gerüchteküche brodelt, die chinesischen Behörden zensieren in Panik tausende Online-Postings über den Fall. Krone+ weiß mehr.
11. September, Peking, Raum 601, Gebäude 18, Sunshine Upper East Residence: Gegen 2 Uhr früh fällt Schauspieler und Sänger Yu Menglong, Star der auf Netflix laufenden Fantasy-Serie „Eternal Love“, aus einem Fenster im fünften Stock. Seine Leiche wird am Morgen von einem Passanten entdeckt, der mit seinem Hund Gassi geht. Die Polizei schließt Fremdverschulden aus und spricht innerhalb von nur wenigen Stunden davon, dass der 37-Jährige betrunken in die Tiefe gestürzt sei. Der Fall gilt als abgeschlossen. Oder?
