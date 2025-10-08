Schulmuseum vor möglichem Umzug ins kärnten.museum

Verbindungen könnten geschafft werden

„Wir wollen das Museum retten“, sagt Muchitsch. „Man sollte den Kindern zeigen können, wie es früher in der Schule war. Noch gilt es, einiges zu klären; wir müssen uns einmal die Sammlung anschauen.“ Daniela Obiltschnig sei ein wichtiger Player: „Wir fahren schon bisher mit dem Kids-Mobil in die Volksschulen hinaus, spielen dort Theateraufführungen über die Schule in der ,guten alten Zeit’. Klagenfurt war da von den Planungen bisher immer ausgenommen. Auch da könnten wir eine Verbindung schaffen.“