Schulmuseum vor möglichem Umzug ins kärnten.museum

Kärnten Museum könnte Schulmuseum der Stadt übernehmen. Gipfel mit Museumschef. Die Sammlungen sind 150 Jahre alt, wären eine Leihgabe. Platz gäbe es mehr.
Die Historikerin Daniela Obiltschnig leitet das Klagenfurter Schulmuseum in der Lidmanskygasse. Bildungsreferent Ron Rabistch (SP) will das Museum wegen der Finanznot der Stadt an das Kärnten Museum übergeben. Nun fand ein Treffen statt, bei dem auch der Kärntner Museumsdirektor Wolfgang Muchitsch dabei war.
Schulgeschichtliche Sammlung ist rund 150 Jahre alt
„Derzeit ist das Schulmuseum 80 Quadratmeter groß. Im Kärnten Museum würde es einen eigenen Bereich kriegen, der 120 Quadratmeter groß wäre“, sagt Rabitsch. „Die Stadt würde alle Objekte verleihen.“ In der Lidmanskygasse zeigt die Stadt, wie es früher war. Die schulgeschichtliche Sammlung ist rund 150 Jahre alt. Die Besucher werden von Obiltschnig auf eine Zeitreise mitgenommen. Sie tritt bei Theaterstücken sogar in Kostümen auf.
Verbindungen könnten geschafft werden
„Wir wollen das Museum retten“, sagt Muchitsch. „Man sollte den Kindern zeigen können, wie es früher in der Schule war. Noch gilt es, einiges zu klären; wir müssen uns einmal die Sammlung anschauen.“ Daniela Obiltschnig sei ein wichtiger Player: „Wir fahren schon bisher mit dem Kids-Mobil in die Volksschulen hinaus, spielen dort Theateraufführungen über die Schule in der ,guten alten Zeit’. Klagenfurt war da von den Planungen bisher immer ausgenommen. Auch da könnten wir eine Verbindung schaffen.“
„Die Leihgabe der Objekte an uns müsste unbefristet sein. Macht die Stadt mit, könnte der neue Standort bereits im nächsten Jahr bezogen werden“, sagt Wolfgang Muchitsch. Rabitsch würde so Geld für die Stadt sparen und könnte die Räume an das Facility Management übergeben. „Das Gespräch war positiv.“
