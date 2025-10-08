Helden auf vier Pfoten im Einsatz für Kranke

Die Wichtigkeit von Therapiehunden wurde erst nach dem Amoklauf im Grazer BORG Dreierschützengasse wieder deutlich. Die vierbeinigen Trostspender sind für kranke und traumatisierte Personen da, ohne zu werten und zu verurteilen. Für viele Patienten wird der Aufenthalt im Krankenhaus durch sie erträglicher.
Feuchte Nase, vier Pfoten, großes Herz – „Faye“ und „Hermes“ sind Therapeuten der besonderen Art. Die beiden Hunde unterstützen die medizinische Versorgung im Krankenhaus der Elisabethinen in Graz. Gemeinsam mit Psychologin Sonja Kriebernegg-Kargl sind sie für ihre Patienten im Palliativ- und Hospizbereich sowie in der Abteilung für Psychiatrie und Psychotherapie im Einsatz. „Die Hunde sind eine Brücke, sie lockern die Atmosphäre und öffnen Gespräche. Oft geht es aber auch einfach um die Interaktion zwischen Mensch und Tier“, erklärt die Psychologin, die ausgebildete Therapiebegleithundeführerin ist.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.