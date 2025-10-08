Helden auf vier Pfoten im Einsatz für Kranke

Feuchte Nase, vier Pfoten, großes Herz – „Faye“ und „Hermes“ sind Therapeuten der besonderen Art. Die beiden Hunde unterstützen die medizinische Versorgung im Krankenhaus der Elisabethinen in Graz. Gemeinsam mit Psychologin Sonja Kriebernegg-Kargl sind sie für ihre Patienten im Palliativ- und Hospizbereich sowie in der Abteilung für Psychiatrie und Psychotherapie im Einsatz. „Die Hunde sind eine Brücke, sie lockern die Atmosphäre und öffnen Gespräche. Oft geht es aber auch einfach um die Interaktion zwischen Mensch und Tier“, erklärt die Psychologin, die ausgebildete Therapiebegleithundeführerin ist.