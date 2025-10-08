Langfinger stahlen Hirter-Fass auf Wiesenmarkt

Tatort Wiesenmarkt in Kärnten: Am Samstagabend wurde in der Hirter-Hütte das neue Stammtisch-Fass entwendet. Die Brauerei sucht die „ehrlichen Finder“ und belohnt sie mit zwei Kisten Bier.
„Ja, es ist tatsächlich passiert … unser Hirter-Stammtisch-Fass von unserer Hütte ,Zum Hirter‘ am St. Veiter Wiesenmarkt hat Beine bekommen und ist seitdem spurlos verschwunden“, schreibt die Brauerei auf den sozialen Medien. Vergangenen Samstag herrschte wieder reges Treiben am Wiesenmarkt: „Es dürfte während des Betriebes in der Hütte, ohne dass es bemerkt wurde, mitgenommen worden sein“, berichtet Brauerei-Marketingleiterin Marlies Heinricher-Woltran.
Echtes Unikat
Das extra für die neue Hütte angefertigte Fass, das mit Schriftzug und Glocke versehen ist, ist ein echtes Unikat. Es wurde über dem Stammtisch befestigt und hing wie eine Leuchte über den Gästen – „allerdings ohne Bier“, schmunzelt Heinricher-Woltran.
Brauerei ist nicht nachtragend
„Wir sagen’s mal so: Kann ja passieren, dass man das schöne Fass ausführt, aber jetzt wäre es wirklich fein, wenn das gute Stück wieder heimkommen würde!“, freut sich die Brauerei auf ein Wiedersehen. Einige Hinweise sind bereits eingegangen: „Es gibt eine heiße Spur. Wir werden es nicht nachtragend lösen und sind einfach froh, wenn es zurückkommt.“
Für die ehrlichen Finder, „oder jene, die’s heimlich zurückrollen“, gibt es auch eine ordentliche Belohnung: zwei Kisten Bier. Wer also etwas gesehen hat oder Informationen besitzt, sollte sich bei der Brauerei melden. Eine Anzeige wegen Diebstahls wird es jedenfalls nicht geben.
