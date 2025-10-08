Langfinger stahlen Hirter-Fass auf Wiesenmarkt

Brauerei ist nicht nachtragend

„Wir sagen’s mal so: Kann ja passieren, dass man das schöne Fass ausführt, aber jetzt wäre es wirklich fein, wenn das gute Stück wieder heimkommen würde!“, freut sich die Brauerei auf ein Wiedersehen. Einige Hinweise sind bereits eingegangen: „Es gibt eine heiße Spur. Wir werden es nicht nachtragend lösen und sind einfach froh, wenn es zurückkommt.“