Stocker: FPÖ soll sich in die Mitte bewegen

Regelung in Sachen EU möglich

In Sachen EU halte Stocker es durchaus für möglich, eine Regelung zu finden, die sicherstelle, dass die Regierung in Europa einheitlich handle. Ihm nach muss es etwa Solidarität bei der Hilfe für die Ukraine geben. Österreich brauche beim Export „Verbündete und Partner in der westlichen Welt, und nicht in autoritären Regimen und Diktaturen“.