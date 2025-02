Glawischnig: „Herbert Kickl hat es übertrieben“

Eva Glawischnig zur Frage, ob bei den Verhandlungen etwas weitergehe: „Also ich glaube, Herbert Kickl hat es übertrieben letzte Woche. Mit diesem Vorschlag über Social Media. Also über Facebook die Zuständigkeiten auszurufen, das Finanzministerium und das Innenministerium zu beanspruchen und das nicht in irgendeiner Form persönlich oder mündlich vorzutragen. Ich glaube, das hat die ÖVP schon ordentlich verärgert. Daran kann es scheitern, muss aber nicht. Aber nicht nur an dem, sondern auch an inhaltlichen Punkten. Also wie ich es beobachte: Die FPÖ kommt ständig mit komplett neuen Forderungen. Die Verlängerung des Wehrdienstes. Des Zivildienstes. Die Abschaffung der steuerlichen Befreiung von der Kirchensteuer. Also Dinge, die im Wahlkampf überhaupt nie ein Thema war. Die jetzt einfach am Tisch liegen und uns alle überraschen.“