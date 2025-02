Snowkiten: Schirm statt Lift, Schnee statt See

Irgendwie habe ich erwartet, dass ich cool aussehe, wenn ich an meinem Kite über die Wiese in Achenkirch gleite. Aber gerade trage ich ein Geschirr, das ein bisschen aussieht wie eine Windel, und hänge in einem Schneepflug so unbeholfen an einer Leine, als stünde ich zum ersten Mal auf Skiern. Snowkiten ist nicht so einfach, wie es aussieht. Wenigstens bin ich mittlerweile so weit, dass mich Michael Vogel, der Chef der Snowkiteschule Achensee, in die Skier steigen hat lassen.