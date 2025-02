Aufgedeckt: Die große Lüge von Trumps Zöllen

Donald Trump ist der Täter. Europa das Opfer. Der gewählte US-Diktator will die Union, ähnlich wie Mexiko, Kanada und China, in die Knie zwingen, er will ihre, unsere Wirtschaft mit Zöllen belegen, sodass es der US-amerikanischen besser gehe. So oder so ähnlich ist es in Medien diesseits diverser Ozeane zu lesen, zu hören und im Bewegtbild zu sehen. Es ist leider nur die halbe Wahrheit. Genau genommen handelt es sich um eine Lügengeschichte.